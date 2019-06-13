Через яке лихо евакуюють людей в Італії? Який знак подала природа під час зустрічі Трампа з Дудою? І де можна придбати автомобіль Джеймса Бонда? Про це та інше - в нашому огляді.

Повені на півночі Італії. Сильні зливи і танення снігу в горах спричинили підтоплення і зсуви. Через це евакуювали людей, які живуть в районі озера Комо. Дороги навколо водойми перекрили, адже вони подекуди просто затоплені. Нині рівень води почав спадати. А синоптики прогнозують - незабаром на зміну дощам прийде аномальна спека.

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Індійську столицю - Делі - накрила пилова буря. Через погану видимість довелося затримати кілька десятків рейсів у міжнародному аеропорту. Зупинився транспорт на дорогах. Подекуди вітер поламав гілки на деревах. Після шторму дещо відступила спека, від якої потерпає місто. З 41 градуса за Цельсієм до 33.

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Заможність і злидні, мир і війну, щастя і горе поєднує турецький митець на одному зображенні. Угур Галенкуш уже кілька років монтує фото-колажі зі знімків з різних куточків світу. Прагне показати прірву між бідними й багатими країнами. Й людські страждання, яких ми часто не помічаємо. Свої роботи Галенкуш викладає в Інстаграм. Там його акаунт вже набрав понад півмільйона підписників.

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Павутиння дружби. Під час спільної прес-конференції Дональда Трампа та Анджея Дуди у Білому домі трапився курйоз. У якийсь момент камера "спіймала" павутинння, яке з'єднало трибуни обох президентів. На кадрах видно тонку нитку, що виблискує на сонці. У соцмережах це сприйняли позитивно, мовляв, це хороший знак, який свідчить про "особливий зв'язок між лідерами двох держав".

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На 103 поверсі хмарочоса в Чикаго тріснула скляна підлога оглядового майданчика. Просто під ногами у туристки з двома дітьми. Усе це на висоті 442 метри. Жінка швидко вибігла зі скляного балкону, інші відвідувачі заходити на нього не ризикнули. Фахівці кажуть - не варто лякатися, адже тріщини пішли не по склу, а по захисному покриттю.

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Фристайліст зі шведської олімпійської збірної продемонстрував свою майстерність у Копенгагені. Єспер Т'єдер катався на даху тамтешнього заводу з перероблення сміття. На 85-метровій будівлі побудували штучний гірськолижний спуск, для якого сніг не потрібен. Офіційно атракціон відкриють наприкінці літа.

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Блогер-будівельник. Техасець Омар вирішив спародіювати зірок соцмереж і завів свою сторінку в Інстаграмі. Показує там естетику щоденної роботи на будівництві - розкладає свої інструменти, фотографує ранкову каву, запалює сигару від газового пальника. Розкрутити акаунт Омару допомогла донька. За місяць на модного будівельника підписалися 370 тисяч людей.

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Автомобіль Джеймса Бонда - Aston Martin DB5 - піде з молотка в середині серпня. Торги організовує аукціонний дім Сотбі. У кіно саме ця машина не з'являлася, її використовували для реклами бондіани. Вона цілком така ж, як і автівка агента 007 у фільмах "Голдфінгер" і "Кульова блискавка". І в ній є усі шпигунські прилади: приховані кулемети, димова гармата і куленепробивний екран.