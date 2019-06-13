Небажане сусідство: в Україні набирає обертів проблема хостелів

Хостел. Для одних це дешева та зручна альтернатива готелю, для інших справжня катастрофа. Люди, які мешкають по сусідству з хостелами, нерідко почуваються героями навіть не кримінальної хроніки, а серіалу про соціальне дно