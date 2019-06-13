Совбез ООН проведет экстренное заседание [ Редактировать ]
В четверг, 13 июня, стало известно о том, что Совет Безопасности ООН обсудит нападение на танкеры в Оманском заливе в рамках экстренного заседания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.
Встреча будет проходить за закрытыми дверями.
Исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что намерен поднять вопрос о нападении на танкеры.
"Неприемлемо, чтобы любая сторона атаковала коммерческие суда, и сегодняшнее нападение на суда в Оманском заливе вызывает очень серьезное беспокойство, - сказал дипломат. - Правительство США оказывает помощь странам региона и оценивает ситуацию".
Ранее мы писали о том, что два танкера были атакованы в Оманском заливе, после чего они загорелись.
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