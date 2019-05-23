"Языковой закон": Украина направила письмо в Совбез ООН [ Редактировать ]
Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций (ООН) Владимир Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно "языкового закона", передает "РБК-Украина".
"Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что письмо будет опубликованно в ООН как официальный документ Совета безопасности.
В.Єльченко надіслав голові Ради Безпеки лист щодо Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та аргументацію про те, чому цей закон не відноситься до порядку денного Радбезу ООН.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 мая 2019 г.
Лист буде опублікований в ООН як офіційний документ Ради Безпеки pic.twitter.com/SZDxX14DWE
Ранее сообщалось, что в Совбезе ООН заблокировали предложение России обсудить принятый Украиной "языковой закон".
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