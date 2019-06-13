Возле берегов Объедененных Арабских Эмиратов атаковали два нефтяных танкера. Один из них на грани катастрофы.

"У побережья ОАЭ были атакованы два нефтяных танкера. На них могли находиться россияне. При этом одно из суден уже затонуло. Известно, что танкеры были наняты тайваньской госкомпанией и атакованы, предположительно, торпедой. Иранская береговая охрана сумела спасти 44 моряка", - писали российские СМИ.

Позже они же опубликовали такую информацию: "Танкер Front Altair все еще горит и пока не затонул".

Раньше сообщалось о том что 11 июля в Будапеште из затонувшего судна достали тела четырех погибших. А также после столкновения двух теплоходов на Дунае в Будапеште, в результате которого погибли семь человек и еще 21 считаются пропавшим без вести, появилось новое видео с места трагедии.