Війна на Донбасі: наказу "не стріляти у відповідь" не давали

Наказу "не стріляти у відповідь" не було. Такий наказ в принципі неможливий. Про це начальник Генерального штабу Руслан Хомчак заявив в інтерв'ю BBC News Україна