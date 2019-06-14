В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о том, что в Киеве с 8 июня в приземном слое воздуха возможно накопление и содержание вредных примесей.

"В течение 12 - 13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5 - 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: улицы Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей", - говорится в сообщении.

По прогнозу Гидрометцентра жара, повышенное давление, слабый ветер, и уровень загрязнения удержатся в Киеве до 18 июня.

Также украинцев предупредили о чрезвычайно высокой пожарной опасности. Напомним, что в Украину идет "дикая" жара.