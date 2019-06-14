Во вторник, 18 июня, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе рабочего обеда они обсудят Минские договоренности и реформы в Украине. Об этом сообщила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Во время рабочего обеда политики поговорят о двухсторонних отношениях, реализации минских договоренностей, конфликте на востоке Украины и процессе реформирования. Затем будет пресс-конференция", - сказала Деммер.

По ее словам, для Германии Минский процесс украинского урегулирования очень важен.

"В рамках "Нормандского формата" ведется работа, о конкретных мероприятиях я не могу сейчас вам сказать", - указала представитель правительства Германии.

Ранее мы сообщали о том, что Ангела Меркель не будет работать в руководстве ЕС.