Встреча Меркель и Зеленского: какие темы будут поднимать политики [ Редактировать ]
Во вторник, 18 июня, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе рабочего обеда они обсудят Минские договоренности и реформы в Украине. Об этом сообщила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Во время рабочего обеда политики поговорят о двухсторонних отношениях, реализации минских договоренностей, конфликте на востоке Украины и процессе реформирования. Затем будет пресс-конференция", - сказала Деммер.
По ее словам, для Германии Минский процесс украинского урегулирования очень важен.
"В рамках "Нормандского формата" ведется работа, о конкретных мероприятиях я не могу сейчас вам сказать", - указала представитель правительства Германии.
Ранее мы сообщали о том, что Ангела Меркель не будет работать в руководстве ЕС.
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