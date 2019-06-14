Советник президента США Донадьда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. В результате встречи Болтон заявил, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новые возможности для достижения мира на Донбассе.

Болтон также считает достижение мира на Донбассе - важным шагом в налаживании отношений Вашингтона с Кремлем.

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"Представитель Волкер и я встретились сегодня, чтобы обсудить переговоры с Украиной, и согласились, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе - ключевого шага для налаживания отношений США и России", - заявил он.

В то же время Болтон подчеркнул, что важно, чтобы Россия сделала свой вклад в решение ситуации на Донбассе и принимала участие в этом серьезно.

Amb Volker and I met today to discuss Ukraine negotiations and agreed that President Zelenskyy’s election creates new opportunity to push for peace in Donbas – a key step to improving U.S.-Russia relations – but it’s critical that Russia do its part and engage seriously. pic.twitter.com/oGXIFcotOM — John Bolton (@AmbJohnBolton) 13 июня 2019 г.

Ранее мы писали о том, что на Донбасс приехала делегация СНБО. А глава СНБО назвал приоритеты в обороне Украины.