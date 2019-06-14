Швейцарські вчені знайшли спосіб отримувати пальне з повітря за допомогою сонячного світла. Яку технологію для цього використовують, і чи безпечна вона для довкілля? - дивіться далі.

Що коли рідке паливо на зразок того, яким заправляють, машини, кораблі та літаки, можна буде отримувати прямо з повітря? Треба лише додати трохи сонячного світла. На даху своєї лабораторії вчені з Вищої технічної школи Цюріха побудували міні-завод, що переробляє сонячну енергію на альтернативне пальне. Ця технологія кажуть дослідники може покласти край епосі викопного палива.

"Ми маємо сонячний концентратор. Він дзеркалами збирає сонячне тепло. Промені потрапляють на перше скло, відбиваються другим в два реактори, які розщеплюють молекули на водень і монооксид вуглецю", - говорить Філіп Фюрлер, дослідник.

"Сонячні реактори розташовані у фокусі цього сонячного концентратора. У сонячному реакторі відбувається термохімічний процес; розщеплення води і діоксиду вуглецю і отримання синтез-газу. Ця реакція дуже ендотермічна, потребує надто високих температур. Тому ми забезпечуємо цю енергію концентрацією сонячної радіації", - говорить Альдо Штайнфелд, професор відновлюваної енергетики.

Цей синтетичний газ легко перетворити на рідке пальне, яке буде набагато безпечніше для екології.

"Ось приклад нашого кінцевого продукту: метанол. Ми також можемо перетворити синтез-газ на інше вуглеводневе паливо, на зразок бензину або газу. І у нього буде нейтральний рівень емісії. Таке пальне здатне видавати при згорянні рівно стільки вуглекислого газу, скільки ми забрали з повітря для його виробництва", - говорить Альдо Штайнфелд, професор відновлюваної енергетики.

Маленький переробний завод на даху може виробляти близько 100 мілілітрів палива в день. До 2025 року науковці мають намір побудувати повноцінне комерційне підприємство, яке зможе виробляти до 10 мільйонів літрів метанолу на рік.