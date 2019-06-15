Полнолуние 16 июня: что ждет каждый знак зодиака [ Редактировать ]
16 июня 2019 года будет очень сильный энергетический день - клубничное Полнолуние. Молодой месяц в Близнецах давал силу на любые изменения. А полнолуние прольет свет на все нерешенные вопросы.
Как говорят астрологи, у вас появится дополнительная сила и вера в себя, которая поможет вам осуществить все планы. Соединение Меркурия с Марсом придаст вам энергии для будущих действий.
Вот что принесет полнолуние каждому знаку Зодиака.
Огненные знаки.
Стрелец
Вы можете добиться успеха во всех аспектах своей жизни, как личной, так и профессиональной. Следуйте своим инстинктам и стремитесь к новым знаниям.
Овен
Для Овна полная луна принесет успех на работе и новое стремление к духовности. Сосредоточьтесь на своей работе и не стесняйтесь обращаться за помощью к близким вам людям.
Лев
Полнолуние подарит вам немного расслабленности и веселья. Но советуем вам хорошо поработать сначала, а только потом отдыхать.
Земные знаки.
Телец
Полная луна подходит для достижения финансовых целей. Направьте вашу мотивацию на получение новой должности.
Дева
Когда вы почувствуете стремление продвинуться по карьерной лестнице, включите инстинкт и сделайте следующие шаги.
Козерог
Для вас это - время авантюр. Вы будете хорошо защищены, но не переусердствуйте.
Воздушные знаки.
Близнецы
Для Близнецов полнолуние в Стрельце будет иметь наибольшее влияние на личные отношения. В воздухе будет много чувств и возможностей для новых отношений.
Весы
Вы, вероятно, будете чувствовать мотивацию совершать что-то великое.
Водолей
Если вы направите эту энергию на установление социальных связей, вы сможете поддержать это творчество и сохранить свою личную жизнь активной.
Водные знаки.
Рак
Сильная мотивация и сосредоточенность могут помочь вам придерживаться новой программы тренировок, улучшить ваше здоровье.
Скорпион
Скорпионы могут ожидать финансовый рост в этом месяце, так что будьте открыты для любого дохода, который вам встретится.
Рыбы
Будьте готовы к тому, что вам улыбнется судьба и карьера пойдет вверх. Начинайте работать прямо сейчас.
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