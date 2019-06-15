16 июня 2019 года будет очень сильный энергетический день - клубничное Полнолуние. Молодой месяц в Близнецах давал силу на любые изменения. А полнолуние прольет свет на все нерешенные вопросы.

Как говорят астрологи, у вас появится дополнительная сила и вера в себя, которая поможет вам осуществить все планы. Соединение Меркурия с Марсом придаст вам энергии для будущих действий.

Вот что принесет полнолуние каждому знаку Зодиака.

Огненные знаки.

Стрелец

Вы можете добиться успеха во всех аспектах своей жизни, как личной, так и профессиональной. Следуйте своим инстинктам и стремитесь к новым знаниям.

Овен

Для Овна полная луна принесет успех на работе и новое стремление к духовности. Сосредоточьтесь на своей работе и не стесняйтесь обращаться за помощью к близким вам людям.

Лев

Полнолуние подарит вам немного расслабленности и веселья. Но советуем вам хорошо поработать сначала, а только потом отдыхать.

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Земные знаки.

Телец

Полная луна подходит для достижения финансовых целей. Направьте вашу мотивацию на получение новой должности.

Дева

Когда вы почувствуете стремление продвинуться по карьерной лестнице, включите инстинкт и сделайте следующие шаги.

Козерог

Для вас это - время авантюр. Вы будете хорошо защищены, но не переусердствуйте.

Воздушные знаки.

Близнецы

Для Близнецов полнолуние в Стрельце будет иметь наибольшее влияние на личные отношения. В воздухе будет много чувств и возможностей для новых отношений.

Весы

Вы, вероятно, будете чувствовать мотивацию совершать что-то великое.

Водолей

Если вы направите эту энергию на установление социальных связей, вы сможете поддержать это творчество и сохранить свою личную жизнь активной.

Водные знаки.

Рак

Сильная мотивация и сосредоточенность могут помочь вам придерживаться новой программы тренировок, улучшить ваше здоровье.

Скорпион

Скорпионы могут ожидать финансовый рост в этом месяце, так что будьте открыты для любого дохода, который вам встретится.

Рыбы

Будьте готовы к тому, что вам улыбнется судьба и карьера пойдет вверх. Начинайте работать прямо сейчас.

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