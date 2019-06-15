Націоналісти анонсували реформу сектора оборони [ Редактировать ]
Перезавантаження української армії. "Національний корпус", "Свобода" та "Правий сектор", які об'єдналися для участі в парламентських виборах, анонсували низку законопроектів з реформування сектора оборони. Розглянути їх планують одразу після виборів. Що хочуть змінити - розкажуть мої колеги.
Повний аудит оборонного сектора - пріорітетне завдання об'єднання націоналістичних сил у парламенті дев'ятого скликання. У політсилі вважають - цей крок допоможе перезапустити українську армію. Крім того, дасть змогу покарати причетних до розкрадання оборонки чиновників.
"Перше. Це аудит не "Укроборонпрому", а всієї оборонної сфери. В першу чергу - самої армії. Ми повинні оцініти стан армії, навіть, насправді, вік армії. Стан надлишкового майна, стан ще багато чого. Зараз поки не зроблений аудит - не має жодної стратегії розвитки українських збройних сил. Його просто елементарно не існує", - говорить Андрій Білецький, народний депутат, лідер "Національного корпусу".
В об'єднанні заявили мають напрацюванння і з питання закінчення бойових дій на Сході - виключно на умовах української сторони.
"Українське суспільство турбує війна - тобто, кожен хоче миру. Але ми маємо розуміти, що це має бути мир виключно на українських умовах. Низка законопроектів та ініціатив у нас вже готова. Щоб якнайшвидше завершити війну", - говорить Олег Тягнибок, лідер ВО "Свобода".
У новостореному об'єднанні також пропонують Реформувати українську армію, точніше, її організаційну складову.
"Це закон про армію територіальної оборони. Та армію - у фінському зразку, по швейцарському зразку і так далі. Яка дасть можливість кадровій українській армії мати потужний резерв в разі найгірших ситуацій. Третє питання - це питання соціального забезпечення військовослужбовців", - говорить Андрій Білецький, народний депутат, лідер "Національного корпусу".
Його, за словами націоналістів, необхідно негайно покращувати. Нарікають в об'єднанні й на пасивність міжнародних партнерів. Через це не виключають, що Україні все-таки доведеться боротися зі своїми проблемами самотужки.
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