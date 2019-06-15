Гурт Kiss прибув до Києва [ Редактировать ]
Легенди глем-року гурт Kiss вже у Києві. Літак музикантів успішно приземлився в аеропорту "Жуляни". Пол Стенлі, Джин Сіммонс, Ерік Сінгер і Томмі Таєр вперше в Україні.
А вже завтра шанувальники почують Kiss на НСК "Олімпійський". Там відбудеться перший в історії нашої країни і, водночас, останній концерт гурту - тому що музиканти завершують кар'єру.
Своїм фанатам обіцяють драйв, піротехнічні спецефекти небачених масштабів і неповторні образи. Організатори обіцяють, що глядачі почують найпопулярніші хіти групи.
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