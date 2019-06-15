Atlas Weekend 2019: в Киеве пройдет самый масштабный фестиваль страны

Уже ровно через месяц, 9 июля в Киеве стартует самый масштабный и грандиозный фестиваль Украины и Европы. Столица почти неделю будет гулять под самые свежие украинские и мировые хиты, а на сценах фестиваля будут выступать артисты со всемирно известными именами