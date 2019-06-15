Відомі зірки закликають жителів німецького міста Герліц мудро та відповідально голосувати на виборах мера. Хто може очолити Герліц і звідки взагалі в Голлівуді дізналися про ці вибори? Розкаже Тетяна Логунова.

Герліц - одне з найкрасивіших міст Німеччини - готується до голосування. Цієї неділі тут обиратимуть бургомістра. Усі шанси перемогти і стати першим ультраправим очільником міста - має кандидидат від партії "Альтернатива для Німеччини" Себастіан Віппель. Принаймні, у першому турі він випередив інших конкурентів з великим відривом, набравши 35 відсотків голосів.

Виборами у Герліці зацікавилися і голівудські зірки. Продюсери, актори, режисери. І це не випадковість. У саксонському місті знімали такі фільми як, наприклад, "Готель Гранд Будапешт", "Читець", "Безславні виродки". Німці це місто жартома називають "Герлівуд".

Обирати відповідально і голосувати проти ненависті та ворожнечі - з таким закликом до жителів Герліца звернулися голівудські зірки. Підписи під відкритим листом збирав продюсер Мішель Сімон де Норм"є.

"Це послання дружби. Цей лист нагадує про те, що Герліц спримають у світі як відкрите, гостинне і космополітичне місто. Ми хочемо, щоб так було і надалі", - говорить Мішель Сімон де Норм'є, продюсер.

Серед підписантів більшість німці.

"Ми не даємо жодних рекомендацій стосовно виборів. Але зрозуміло, що ми хочемо аби місто показало мужність, а не страх, залишилося і в майбутньому відкритим для світу", - говорить Мішель Сімон де Норм'є, продюсер.

На відкритий лист вже відреагували і представники "Альтернативи для Німеччини". Вони теж звернулися до жителів міста із закликом не піддаватися зовнішньому впливу.