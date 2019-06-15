Попри те, що недавно Верховна Рада удвічі збільшила штраф за незаконне вирубування лісів - нищення не припиняється. Активісти і далі фіксують масову рубку в українських Карпатах, гори лисіють просто на очах. Про корупцію в лісовій галузі, та чи можна її побороти - далі в матеріалі.

В Яблунському лісництві кипить робота. Мов підкошені, одне за одним падають дерева. Процес вирубування схожий на лісовий апокаліпсис. Ялиця, смерека, бук - їх сотні. І на жодному немає клейма. Як і документів на вирубку.

"Чому ви документів біля себе не маєте? - Мені не треба. Мені начальство доповіло рубати, значить рубати".

За кілька днів тут "вичистили"більше гектара. Богородчанські лісівники переконують: усе це - рідколісся.

"Рубаємо дерева погані, криві. Це рубка рідин іде, яка осталася після вітрів", - говорить Дмитро Бойко, майстер лісу Яблунського лісництва.

Та на складах здорова і цінна деревина. Заниження реального обсягу та якості - найпоширеніша схема лісової корупції.

"От подивіться. - Що ви мені зразу то показуєте. - А оце? За гектар 40 оце получилося ціленьке".

У сусідньому Надвірнянському районі ситуація подібна. Лісовози ганяють - і в день і вночі.

"Я знаю скільки машин. Цілий день. Рано вверх, а надвечір назад гружений лісгосп місцевий, а хто рубає я не знаю", - говорить Юрій, житель села Зелена.

У селі Черник про вирубку знає кожен, та говорити на камеру люди бояться. Останні роки, за словами активістів, лісники пиляють, прикриваючись санітарними рубками. Обсяг таких в області зріс щонайменше удвічі.

"Маніпулювати цими поняттями, цими санітарними рубками доволі зручно, тому що це є рубки позапланові, тому що на планову дані таксації, лісовідведення це план п'ятирічний заготівлі і змінити в ньому будь-що важко. прикриваючись санітарними рубками просто здійснювати господарську діяльність, звичайну лісоексплуатацію".

Контролювати облік вирубаної деревини не допомагає навіть чіпування. Адже бирки можуть використовувати повторно, а вивозять часто взагалі без жодної накладної. Кілька загружених лісовозів зустрічаємо просто на дорозі. На прохання показати документи - лісники тікають.

"Перевожу кожен день. Вчора післявчора кожний день. Це Надвіряниський держлісгосп", - говорить Микола, водій лісовоза.

Масові незаконні вирубки чи не щодня фіксують по всій області. Правоохоронці беруться лише за одиниці. Зазвичай, завдяки тиску активістів та журналістів.