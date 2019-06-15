У Карпатах продовжують знищувати ліси [ Редактировать ]
Попри те, що недавно Верховна Рада удвічі збільшила штраф за незаконне вирубування лісів - нищення не припиняється. Активісти і далі фіксують масову рубку в українських Карпатах, гори лисіють просто на очах. Про корупцію в лісовій галузі, та чи можна її побороти - далі в матеріалі.
В Яблунському лісництві кипить робота. Мов підкошені, одне за одним падають дерева. Процес вирубування схожий на лісовий апокаліпсис. Ялиця, смерека, бук - їх сотні. І на жодному немає клейма. Як і документів на вирубку.
"Чому ви документів біля себе не маєте? - Мені не треба. Мені начальство доповіло рубати, значить рубати".
За кілька днів тут "вичистили"більше гектара. Богородчанські лісівники переконують: усе це - рідколісся.
"Рубаємо дерева погані, криві. Це рубка рідин іде, яка осталася після вітрів", - говорить Дмитро Бойко, майстер лісу Яблунського лісництва.
Та на складах здорова і цінна деревина. Заниження реального обсягу та якості - найпоширеніша схема лісової корупції.
"От подивіться. - Що ви мені зразу то показуєте. - А оце? За гектар 40 оце получилося ціленьке".
У сусідньому Надвірнянському районі ситуація подібна. Лісовози ганяють - і в день і вночі.
"Я знаю скільки машин. Цілий день. Рано вверх, а надвечір назад гружений лісгосп місцевий, а хто рубає я не знаю", - говорить Юрій, житель села Зелена.
У селі Черник про вирубку знає кожен, та говорити на камеру люди бояться. Останні роки, за словами активістів, лісники пиляють, прикриваючись санітарними рубками. Обсяг таких в області зріс щонайменше удвічі.
"Маніпулювати цими поняттями, цими санітарними рубками доволі зручно, тому що це є рубки позапланові, тому що на планову дані таксації, лісовідведення це план п'ятирічний заготівлі і змінити в ньому будь-що важко. прикриваючись санітарними рубками просто здійснювати господарську діяльність, звичайну лісоексплуатацію".
Контролювати облік вирубаної деревини не допомагає навіть чіпування. Адже бирки можуть використовувати повторно, а вивозять часто взагалі без жодної накладної. Кілька загружених лісовозів зустрічаємо просто на дорозі. На прохання показати документи - лісники тікають.
"Перевожу кожен день. Вчора післявчора кожний день. Це Надвіряниський держлісгосп", - говорить Микола, водій лісовоза.
Масові незаконні вирубки чи не щодня фіксують по всій області. Правоохоронці беруться лише за одиниці. Зазвичай, завдяки тиску активістів та журналістів.
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