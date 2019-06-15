На Одещині за підтримки "Опозиційної платформи - За життя" безкоштовно виявляють проблеми із зором [ Редактировать ]
На Одещині неабиякої популярності набуває акція - безкоштовні окуляри. Адже поганий зір - поширена проблема серед жителів регіону. Хто організував маштабну соціальну кампанію? Усі деталі - далі.
Безкоштовно видають окуляри більш ніж три роки. За цей час понад чотирнадцять тисяч жителів Одещини скористалися такою пропозицією. Попит великий: адже зазвичай люди витрачають близько місяця, щоб поїхати до Одеси, замовити в лікарні окуляри, не кажучи вже про гроші, які доведеться заплатити. А тут усе безкоштовно, розповідає депутат облради від "Опозиційної платформи - За життя" Віталій Саутьонков. Він, власне, й організував акцію.
"Мы за неделю решаем этот вопрос. Приехали специалисты, на японском оборудовании провели обследование, менее чем через неделю по индивидуальному рецепту каждый, кто пришел, получает свою пару очков", - говорить Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".
Технічними питаннями займається благодійний фонд Саутьонкова "сильніше разом". Окуляри вже отримали жителі Біляївського, Лиманського, Роздільнянського, Великомихайлівського районів, міста Южний та частини Одеси. Ось акція дісталася й віддаленого Захар'ївського (колишнього Фрунзівського) району.
"Читали в газете, видели по телевизору, что все районы уже прошли - я все время думала: когда это Фрунзовка будет?" - говорить Тамара Негрескул, жителька Захарівського району Одеської області.
"Я слепая вообще! Если мне пропишут очки, то я буду на десятом небе", - говорить Антоніна Кілимник, жителька Захарівського району Одеської області.
У райцентрі та у прилеглих селах людей ретельно обстежує виїзна бригада лікарів-оптометристів, і вже за кілька днів видають окуляри.
"Нормальные, нормальные, да! И читать, и далеко смотреть. Спасибо всем организациям, вашему коллективу и всем, кто за нас переживает и болеет", - говорить Міра Натолочина, жителька Захарівського району Одеської області.
"Действительно, очень большой спрос, люди идут и просят провести дополнительные осмотры, и мы всегда идем навстречу и всегда выезжаем. Удовлетворяем потребности населения даже в таком самом необходимом, самом примитивном, но, тем не менее, очень важном аспекте жизни. Этим самым мы пытаемся хоть немного внести свой вклад и улучшить качество жизни населения уже сегодня", - говорить Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".
За словами опозиціонера, акція триватиме. Можливо, фонду Віталія Саутьонкова доведеться навіть відвідати населені пункти повторно - з'ясувалося, що не всі встигли скористатися такою нагодою.
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