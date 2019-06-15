Який незвичайний артоб'єкт відкрився на Марсовому полі у Парижі? Як співробітники Білого Дому привітали Дональда Трампа з днем народження та що знайшли поліцейські у центрі Берліна, про це та інші події - у нашому огляді.

У Франції відкрився незвичний артоб'єкт. Він присвячений мігрантам і біженцям з усього світу. Автором інсталяції під назвою "За стіною" є французький художник Сайп. Вона являє собою картину, на якій зображені руки, що тримають одне одного. Митець використав натуральні барвники і створив картину на зеленому газоні. Інсталяцію він розмістив на Марсовому полі, її довжина сягає шестисот метрів. Сайп додав, що картина просто зникне, коли відросте трава.

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У Берліні поліцейські натрапили на стокілограмову бомбу часів Другої світової війни. Виявили її просто в центрі міста. Рятувальникам довелося евакуювати понад 3 тисячі місцевих жителів із небезпечної зони. Після чого на місце приїхали вибухотехніки, які за годину знешкодили небезпечний предмет. Наразі всі жителі повернулися до своїх домівок. Про постраждалих не повідомляється. Залишки бомби відправлять на експертизу, щоб встановити дату виробництва.

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Дональду Трампу 73! Американський президент напередодні відсвяткував свій день народження. З цієї нагоди працівники Білого Дому вирішили привітати лідера США. Вони заспівали Трампу вітальну пісню прямо на подвір'ї. Саме там американський президент мав виступити перед представниками малого бізнесу на тему медичного страхування. Дональд Трамп подякував усім за подарунок і додав, що пісня у виконанні його друзів звучить неймовірно.

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У соборі Нотр-Дам відбудеться перша літургія після масштабної пожежі. Таким чином церковні лідери хочуть довести, що життя споруди триває і невдовзі будівля буде готова прийняти відвідувачів з усього світу. Перше богослужіння відбудеться у боковій каплиці. Участь у ньому візьмуть не більш ніж 30 людей. Вони матимуть при собі захисні каски. Пожежа в готичному соборі сталася 15 квітня. Тоді вогонь частково зруйнував дах будівлі.

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Гітарист гурту Pink Floyd виставить на аукціон свою культову гітару. "Фендер стратокрастер" 1969 року він придбав у Нью-Йорку. І грав на музичному інструменті впродовж 40 років. Гітару виставлять на торги вже 20 червня. Усі гроші з продажу Гілмор пообіцяв віддати на благодійність.

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У Китаї відкрилася найбільша у світі виставка, присвячена іспанському художнику Пабло Пікассо. У виставковому центрі розмістять понад сто робіт митця. Відвідувачі зможуть побачити картини, які Пікассо створив упродовж тридцяти років. В окремих залах виставлять також скульптури художника й ескізи, які так і не стали картинами. Пабло Пікассо помер 1973 року. Працював переважно в стилях кубізму, сюрреалізму та експресіонізму.