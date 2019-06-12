Пользователи сети в восторге от "человеческого" кота (видео) [ Редактировать ]
Достаточно часто во всемирной паутине появляются смешные видеоролики, на которых животные (домашние или дикие - без разницы) ведут себе неестественно и прикольно. Так недавно по сети разлетелся ролик, на котором рыжий кот замер, стоя на диване.
Интересно, что пушистик явно находится в своей тарелке и чувствует себя достаточно комфортно. Вскоре он садится, проходит буквально несколько сантиметров и снова становится на задние лапки, поджав передние к туловищу, тем самым вызывая восторг у пользователей сети.
"Котик стоит на задних лапках", - так подписали видео создатели аккаунта в Instagram, посвященному домашним любимцам.
В комментариях пользователи пишут:
"Отпад полный!", "Симпатичный кошачий суслик", "Господи, какой смешнулька", "Прелесть".
Котик стоит на задних лапках #смешныевидео #прикольныевидео #видеоприколы #смешныеживотные #прикольныеживотные #забавныеживотные #funnyanimals #домашниеживотные #питомцы #братьянашименьшие #funnypets #зверьемое #угарноевидео #лапки #котики😻 #котя #коты #funnycat #funnycatsvideo #funnycats #catfunny #кисуня
Публикация от ЖИВОТНЫЕ I PETS (@pets.animals.only)
Раньше сообщалось о том, что защитники животных показали самого большого в мире кота весом более 300 килограмм. Пятилетний кот по имени Аполло является гибридным потомком самца льва и тигрицы.
А также в Крыму нашли дельфина с мутацией, а также что в Одессе нашли мертвого дельфиненка.
по теме
Спасала внучку: женщину затоптали коровы
В воскресенье, 9 июня, женщина получила серьезные травмы после того, как защитила шестилетнюю внучку от стада коров
Во Львове дикий лось забежал в частный дом
Хозяин пытался выпустить животное, но увидел, что тот истекает кровью
В квартире известного художника обнаружили более 80 кошек (фото)
В московской квартире известного художника обнаружили более 80 кошек
В Днепре собака растерзала подростка
В пятницу, 31 мая, бездомная собака напала на 15-летнюю девочку, которая возвращалась домой
Барсук регулярно ворует еду из холодильника (видео)
Барсук в Англии регулярно ходит в гости за едой