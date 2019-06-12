Достаточно часто во всемирной паутине появляются смешные видеоролики, на которых животные (домашние или дикие - без разницы) ведут себе неестественно и прикольно. Так недавно по сети разлетелся ролик, на котором рыжий кот замер, стоя на диване.

Интересно, что пушистик явно находится в своей тарелке и чувствует себя достаточно комфортно. Вскоре он садится, проходит буквально несколько сантиметров и снова становится на задние лапки, поджав передние к туловищу, тем самым вызывая восторг у пользователей сети.

"Котик стоит на задних лапках", - так подписали видео создатели аккаунта в Instagram, посвященному домашним любимцам.

В комментариях пользователи пишут:

"Отпад полный!", "Симпатичный кошачий суслик", "Господи, какой смешнулька", "Прелесть".

Раньше сообщалось о том, что защитники животных показали самого большого в мире кота весом более 300 килограмм. Пятилетний кот по имени Аполло является гибридным потомком самца льва и тигрицы.

А также в Крыму нашли дельфина с мутацией, а также что в Одессе нашли мертвого дельфиненка.