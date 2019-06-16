Стабільність, довіра до влади, а також гарна освіта і система охорони здоров'я. Це - про Фінляндію. Вона посідає першу сходинку в рейтингу найщасливіших націй у світі - згідно з дослідженнями ООН.

Проте, чи лише в цьому секрет щастя? - дізнавалася Наталія Шумакова.

ООН назвала найщасливІші країни світу і Фінляндія опинилася на першому місці. Ми в Гельсінкі, тож спробуємо дізнатися формулу щастя в місцевих жителів.

Самі фіни вважають, що в них усе найкраще. Чиста вода, смачна риба. Ідеальна природа. А найголовніше - спокійне життя. А от експерти Організації Об'єднаних Націй урахували ВВП, тривалість життя, соціальну підтримку від держави. А також свободу й рівень корупції, який у Фінляндії наближається до нуля,- розповідає Аннелі Раутіайнен, керівниця департаменту освіти. І пояснює, що таке відсутність корупції по-фінськи.

"Мій син мріяв стати адвокатом. Для цього вступав в університет 4 рази. Чо-ти-ри", - говорить Аннелі Раутіайнен.

Коли чиновниця дізнаєся, що ми з України, дає неочікувану пораду.

"Щоб досягти якогось прориву, маємо збагнути хто ми, подивитися в минуле. Щоб зрозуміти, куди ми прямуємо і навіщо проводимо реформи. Час вимагає трансформацій і змін. І в вашій країні, і в Фінляндії також", - говорить Аннелі Раутіайнен.

Фіни отримують хороші, за європейськими мірками, зарплати. 15-16 євро за годину до вирахування податків. Податок прогресивний - тобто, чим більше отримує людина, тим більше сплачує в бюджет. Натомість держава забезпечує по-справжньому безоплатні освіту, медицину й порядок. Як наслідок, Фінляндія у трійці найбільш благополучних країн світу. У Гельсінкі комфортно почуваються як молодь, так і старші люди.

"Це так просто - життя у Фінляндії чудове і просте водночас", - говорить Сеппо, пенсіонер.

"Я чудово проводжу час зі своїми дітками. Сонячно - це не так часто буває в нас. Думаю, у цей момент Фінляндія і моя родина, зокрема,найщасливіші в світі", - говорить Свен, підприємець.

Гельсінкі, до речі, одна з найхолодніших столиць у світі. Улітку в місті білі ночі. Але взимку протягом п'ятдесяти днів сонця майже не видно. А середньорічна температура не перевищує нуля градусів за Цельсієм. Попри такий суворий клімат, фіни цілком задоволені. Однак із погодою ми якраз вгадали. На термометрі +25.

На площі Сенату, у центрі Гельсінкі, зібралися десятки тисяч людей. Вони святкують День народження столиці. Близько тисячі танцюристів і музикантів влаштували парад просто на центральному майдані.

Із різних міст Фінляндії приїхали колективи, щоб організувати таке дійство в центрі столиці. Ми повні енергії. Уже вночі почнуться інші вечірки. Святкувати будемо до ранку понеділка, не менше", - говорить Маріанна Марконен, танцівниця.

Площа Сенату - це візитівка Гельсінкі. Тут є університет, будівля парламенту. І лютеранський храм святого Миколи.

Україна та Фінляндія мають більше як сто років спільної історії співжиття в Російській імперії. Тому давні будівлі в Гельсінкі нагадують вулиці Харкова, Києва чи Одеси. Однак уже з 1917 - після революції - Фінляндія розвивалася власним шляхом.

"Ми багато працюємо і гарно відпочиваємо. З іншого боку, є речі не дуже добрі, вони також трапляються у Фінляндії як і скрізь у світі. Але все залежить від самих людей, від їхнього сприйняття", - говорить Сарі, жителька Гельсінкі.