Биткоин: курс криптовалюты вырос на 14% [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает стремительно повышаться в цене.
Теперь за монету предлагают $8 997,97. Таким образом, за последние сутки цена криптовалюты выросла на 14,48%.
Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:
- Ethereum $268,130;
- Ripple $0,42305;
- Bitcoin Cash $427,35;
Ранее мы писали о том, что цены на продукты в Украине резко выросли.
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