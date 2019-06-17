Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает стремительно повышаться в цене.

Теперь за монету предлагают $8 997,97. Таким образом, за последние сутки цена криптовалюты выросла на 14,48%.

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Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:

Ethereum $268,130;

Ripple $0,42305;

Bitcoin Cash $427,35;

Ранее мы писали о том, что цены на продукты в Украине резко выросли.