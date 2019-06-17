Российская певица Алла Пугачева предстала перед поклонниками в новом и непривычном для себя образе. Снимок Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram

На фото звезда позирует в очках и с насыщенной красной помадой.

"Просто захотелось взглянуть на вас", - подписала фото Алла Борисовна.

Поклонники по достоинству оценили такое перевоплощение артистки.

"Глаза, как космос", "Отлично выглядите", , "Глаз не оторвать!", - пишут в комментариях. комментируют снимок фанаты.

Ранее Алла Пугачева показала редкое видео с детьми. Также мы писали о том, что Пугачеву словили на "измене".