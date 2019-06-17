Алла Пугачева шокировала образом женщины-вамп (фото) [ Редактировать ]
Российская певица Алла Пугачева предстала перед поклонниками в новом и непривычном для себя образе. Снимок Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram
На фото звезда позирует в очках и с насыщенной красной помадой.
"Просто захотелось взглянуть на вас", - подписала фото Алла Борисовна.
Поклонники по достоинству оценили такое перевоплощение артистки.
"Глаза, как космос", "Отлично выглядите", , "Глаз не оторвать!", - пишут в комментариях. комментируют снимок фанаты.
Ранее Алла Пугачева показала редкое видео с детьми. Также мы писали о том, что Пугачеву словили на "измене".
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