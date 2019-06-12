Алла Пугачева показала редкое видео с детьми [ Редактировать ]
Известная российская артистка Алла Пугачева поделилась новым видео на своей странице в Instagram.
На ролике заснято, как дети Гарри и Лиза учатся кататься на роликах.
Певица комментирует происходящее за кадром:
"Ничего, научитесь", "Ух, вы мои маленькие", "Ух, вы какие", "Молодец!".
"Если долго мучиться, что-нибудь получится", - подписала она милый семейный ролик.
Если долго мучиться, что-нибудь получится
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)
Ранее Пугачеву словили на "измене". Также мы писали о том, как Алла Пугачева показала милое видео с дочерью.
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