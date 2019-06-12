Известная российская артистка Алла Пугачева поделилась новым видео на своей странице в Instagram.

На ролике заснято, как дети Гарри и Лиза учатся кататься на роликах.

Певица комментирует происходящее за кадром:

"Ничего, научитесь", "Ух, вы мои маленькие", "Ух, вы какие", "Молодец!".

"Если долго мучиться, что-нибудь получится", - подписала она милый семейный ролик.

Ранее Пугачеву словили на "измене". Также мы писали о том, как Алла Пугачева показала милое видео с дочерью.