Зеленский посетит Францию: подробности официального визита [ Редактировать ]
В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Францию, где проведет встречу с президентом Франции Эмануэлем Макроном и представителями деловых кругов. Об этом сообщает "Укринформ".
В программе визита Владимира утреннее посещение стартап-инкубатора Station.
Около 15:00 по местному времени во дворе Дома инвалидов состоится официальная церемония встречи президента и его супруги. По протоколу, церемония предусматривает оказание воинских почестей.
В 15:30 Зеленского на крыльце Елисейского дворца будет встречать президент Франции Эмануэль Макрон, после чего лидеры двух стран проведут переговоры.
В 16:30 запланирована совместная пресс-конференция Зеленского и Макрона.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский назначил временных губернаторов.
по теме
Макрон рассказал о предстоящей встрече "нормадской четверки" и об отношениях с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу с Зеленским и рассказал о "нормадском формате"
"Жизнь и здоровье детей - бесценно": Зеленский сделал важное заявление
Зеленский рассказал об успехах в медицинской сфере
Ні дня без кадрових ротацій: минув перший місяць президентства Зеленського
На носі місяць президентства Володимира Зеленського. І це, певно, найдивніший перший місяць серед усіх президентів нашої держави
Тарифы на газ: Гройсман сделал заявление
Гройсман заявил о том, что "Нафтогаз" снизил цену на газ
Зеленский рассказал о скором возвращении украинских моряков
Зеленский встретился с семьями украинских моряков