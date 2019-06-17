В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Францию, где проведет встречу с президентом Франции Эмануэлем Макроном и представителями деловых кругов. Об этом сообщает "Укринформ".

В программе визита Владимира утреннее посещение стартап-инкубатора Station.

Около 15:00 по местному времени во дворе Дома инвалидов состоится официальная церемония встречи президента и его супруги. По протоколу, церемония предусматривает оказание воинских почестей.

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В 15:30 Зеленского на крыльце Елисейского дворца будет встречать президент Франции Эмануэль Макрон, после чего лидеры двух стран проведут переговоры.

В 16:30 запланирована совместная пресс-конференция Зеленского и Макрона.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский назначил временных губернаторов.