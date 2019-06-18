В пресс-службе Национальной полиции напомнили о правилах безопасного пребывания ребенка на улице в летний период на фоне резонансного похищения 11-летней девочки под Одессой в селе Ивановка.

Как сообщается, в период летних каникул всегда возрастает количество несчастных случаев, в которых травмируются, а порой и гибнут дети.

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"Дети, которые обычно много времени проводят в школе и за подготовкой домашних заданий, летом имеют много свободного времени, а родители не всегда могут проконтролировать где, с кем и за какими делами они проводят свой досуг", - отметили в полиции.

В полиции также предупредили об опасности самостоятельного пребывания детей около водоемов.

"Среди других опасностей, которые подстерегают детей летом - опасность попасть в непредвиденную ситуацию на воде. Часто забавы с прыжками в воду, состязания в плавании и катание на различных плавсредствах, сделанных из подручных материалов, заканчиваются неприятностями", - добавили в отделе коммуникации.

Среди других, не менее опасных, и, популярных среди детей, мест проведения досуга - недостроенные здания, и лесные массивы. Сотрудники полиции также обратили внимание на риски попадания в ДТП.

"Езда на велосипеде - не всегда безопасное занятие, особенно в населенных пунктах со значительным трафиком. Обязательно напомните детям Правила дорожного движения, в частности, пункты об особенностях движения и эксплуатации двухколесных транспортных средств, а также позаботьтесь о защитное снаряжение - шлемы, наколенники и прочее", - сообщают полицейские.

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Национальная полиция Украины предупреждает, что за детей ответственность несут именно родители.

"Задумывались ли вы, родители, что ответственность за ваших детей в период, когда они находятся без присмотра, полностью лежит на вас. И в случае, когда с вашим ребенком случается какая-то неприятность, а вы не предотвратили этом, вы можете быть привлечены к административной, а в некоторых случаях - даже к уголовной ответственности", - подытожили правоохранители.

Напомним, что 13 июня под Одессой в селе Ивановка пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко.

Ранее в Киеве посреди улицы похитили мужчину, а также в столице на парковке супермаркета "Эпицентр" похитили 4-летнюю девочку.