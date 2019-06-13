В Запорожье за долги похитили и застрелили мужчину [ Редактировать ]
В Запорожье на улице Тульской неизвестные похитили мужчину, после чего угнали его автомобиль и застрелили его. Об этом сообщает "Корреспондент".
Известно, что злоумышленники выстрелили в мужчину из травматического оружия. От полученных травм он умер.
Нападавшие посадили 38-летнего мужчину в ВАЗ и скрылись с места. Полиция ввела план "Перехват". Машину сразу заметили недалеко от города, в селе Наталовка.
Когда полиция остановила авто, злоумышленники выбросили мужчину и попытались скрыться с места. Во время преследования правоохранители задержали водителя.
Правоохранители установили, что злоумышленники на почве давних неприязненных отношений и долговых обязательств силой посадили потерпевшего в его же автомобиль и уехали. По данному фату завели уголовные производства по статьям о похищении человека, незаконное завладение транспортным средством и умышленное убийство.
Ранее сообщалось, что в Харькове студента выбросили из окна, а также что в Киеве женщина умерла в очереди к врачу.
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