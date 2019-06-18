Зеленский посетит Германию: подробности официального визита [ Редактировать ]
Во вторник, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Германию. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с руководством Германии и с ведущими представителями немецкого бизнеса.
Так, глава украинского государства во дворце Бельвю проведет переговоры с немецким лидером Франком-Вальтером Штайнмайером.
Планируется, что канцлер германии Ангела Меркель встретит Зеленского в 12:30.
Ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление касательно коррупции в Украине.
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