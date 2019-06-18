В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой сената Франции Жераром Ларше. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Стороны обсудили возвращение в Украину военнопленных моряков и политзаключенных. Они обсудили прогресс в реализации минских договоренностей и возможной встрече в "нормандском формате" в ближайшее время.

Зеленский и глава сената Франции также пообщались об инвестициях, гуманитарном восстановлении Донбасса и возможности создания "комиссии диалога" с участием парламентариев обеих стран, которая будет нарабатывать международные проекты. Ларше подчеркнул на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее Зеленский рассказал о разговоре с Путиным.