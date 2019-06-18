Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что после того, как имена подозреваемых в крушении лайнера рейса МН-17 будут обнародованы Совместной следственной группой, Украина выдвинет им обвинения, передает "Интерфакс-Украина".

Зеркаль отметила, что руководство российской армии несет непосредственную вину в крушении самолета.

Уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук"(зенитно-ракетный комплекс, из которого был сбит лайнер, - ред.), но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность.

"Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола (Схипхол, Нидерланды), который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они являются виновными…Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет гораздо большим, чем эти четыре человека, которые будут объявлены", - рассказала Зеркаль.

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После этого, по ее словам, ожидается презентация международной группы исследователей Bellingkat.

"Будет еще интересная презентация Bellingcat. Они всегда идут дальше, чем официальная группа расследования", - добавила Зеркаль.

Она рассказала, что представители Нидерландов и Австралии совместно продвигаются "в рамках своей претензии к россиянам за сбитие Боинга как к государству".

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