"Колхоз": Наташа Королева шокировала поклонников новым видео [ Редактировать ]
Скандальная певица Наташа Королева часто радует поклонников новыми фото- и видео-публикациями в социальной сети. Артистка позирует то на берегу моря в шикарном вечернем платье, то публикует фото с концертов и разнообразных ивентов, то показывает во всей красе своего мужа, известного стриптизера Сергея Глушко (который выступает под псевдонимом Тарзан). В этот раз Королева показала шокирующее видео, которое вызвало бурю комментариев в сети.
Трек «Кандидат» можно услышать только на концертах или заказать limited edition CD «Ягодка» через @koroleva__ru !!! Хочу поблагодарить автора песни , талантливого композитора , мою землячку @bazhana за этот взрывной #хит!!! Модный дом @anikakerimova_official за наши стильные образы и @dasher_tsiurko @marinochkanarinskaya за спец номер для шоу «Ягодка» ! Мои #курочки @riannabartuli @gan_gana @elizaveta.oston ! #кандидат #ягодка #наташакоролева #киев #москва #питер #алматы #баку #сочи #символюности Р.S Ростичек @rostickdesign спешл вор ю С Днюхой! 🎉🍾🍰#33
Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)
"Наша любимая Русалка Наташа 👏👏👏 самая лучшая из лучших 👏👏👏😘. Была на концерте в день рождения, до сих пор в восторге. Столько получила позитива. Какая же ты настоящая- без всяких понтов. Любимая своими поклонниками, в их у неё очень много, от мала до велика", "Наташа, это правда!!!!!! Ты с каждым годом ещё красивее и привлекательнее", "ШО Те Ще надО, колхоз Красные зори не изчезнет никогда ,я не опять,а снова в шоке ,только про зятя спета песня ....кошмар", - пишукть пользователи сети.
Напомним, муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь. А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами. Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с вгнешним видом мужа Королевой.
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