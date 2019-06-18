Скандальная певица Наташа Королева часто радует поклонников новыми фото- и видео-публикациями в социальной сети. Артистка позирует то на берегу моря в шикарном вечернем платье, то публикует фото с концертов и разнообразных ивентов, то показывает во всей красе своего мужа, известного стриптизера Сергея Глушко (который выступает под псевдонимом Тарзан). В этот раз Королева показала шокирующее видео, которое вызвало бурю комментариев в сети.

"Наша любимая Русалка Наташа 👏👏👏 самая лучшая из лучших 👏👏👏😘. Была на концерте в день рождения, до сих пор в восторге. Столько получила позитива. Какая же ты настоящая- без всяких понтов. Любимая своими поклонниками, в их у неё очень много, от мала до велика", "Наташа, это правда!!!!!! Ты с каждым годом ещё красивее и привлекательнее", "ШО Те Ще надО, колхоз Красные зори не изчезнет никогда ,я не опять,а снова в шоке ,только про зятя спета песня ....кошмар", - пишукть пользователи сети.

Напомним, муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь. А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами. Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с вгнешним видом мужа Королевой.