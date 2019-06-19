США готовы работать с правительством РФ - Волкер [ Редактировать ]
Источник: Reuters
В Соединенных Штатах Америки готовы к работе с российским правительством для того, чтобы Минские соглашения были реализованы.
Такое заявление сделал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер во время выступления в комитете по иностранным делам Сената.
Он отметил, что Украина бесповоротно утратила российское доминирование в пределах "русского мира", но мир и улучшение отношений все еще возможны.
"Мы готовы работать с российским правительством для прекращения боевых действий и реализации Минских соглашений. Я обратился к моему коллеге, чтобы подчеркнуть, что есть возможность работать вместе, чтобы принести мир для Украины, но Россия должна быть готовой к серьезной работе", - отметил Волкер.
Он также подчеркнул, что США выступают за усиление военной устойчивости Украины, укрепления ее западной ориентации, реформирования экономики.
"Наконец, важно не забывать о людях Донбасса, которые больше всего страдают от агрессии России", - добавил спецпред США по Украине.
Напомним, 8 мая в Кабмине заявили, что готовят санкции против России в ответ на решение выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Кроме того, жители оккупированной территории могут остаться без пенсий и социальных выплат.
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