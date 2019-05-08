Граждане Украины, проживающие на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и получившие незаконные паспорта Российской Федерации, могут быть лишены социальных выплат и пенсий.

Об этом заявила министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

"Инициирована проработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - отметила министр.

8 мая в Кабмине заявили, что готовят санкции против России в ответ на решение выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Также в США сделали резкое заявление касательно решения Владимира Путина.