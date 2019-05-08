Выдача российских паспортов на Донбассе: украинцы могут остаться без выплат [ Редактировать ]
Граждане Украины, проживающие на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и получившие незаконные паспорта Российской Федерации, могут быть лишены социальных выплат и пенсий.
Об этом заявила министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз на своей странице в Facebook.
"Инициирована проработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - отметила министр.
8 мая в Кабмине заявили, что готовят санкции против России в ответ на решение выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Также в США сделали резкое заявление касательно решения Владимира Путина.
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