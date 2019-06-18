Энергетика, Донбасс и Крым: Зеленский провел еще одну важную встречу [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Германии, провел встречи с сопредседателем партии "Союз 90 / Зеленые" Робертом Хабек и партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Глава государства заверил немецких политиков в проведении реформ, которые обеспечат верховенство права и справедливое правосудие, а также улучшение инвестиционного климата.
Кроме того, президент пояснил, какие шаги он осуществит для достижения экономического роста в Украине.
Владимир Зеленский отметил важность привлечения немецкого бизнеса в Украине и подчеркнул, что лично будет контролировать этот процесс.
Во время встреч речь шла о развитии альтернативной энергетики и проекты, которые планируется реализовать с привлечением иностранных партнеров. Президент также поднял вопрос оккупированных территорий, возвращения пленных украинских моряков, выдачи российских паспортов на временно оккупированной части Донбасса, расширение санкций против России.
Владимир Зеленский поблагодарил обоих политиков за то, что они стоят на стороне Украины и имеют четкую позицию относительно аннексии Крыма и оккупации Донбасса.
Также обсуждался вопрос противостояния вражеской пропаганде. Инициативы президента поддержали лидеры обеих партий.
Раньше сообщалось о том, что канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. А также Зеленский рассказал о разговоре с Путиным и сделал заявление касательно коррупции в Украине.
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