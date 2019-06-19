В среду, 19 июня, в Кривом Роге в жилом доме на улице Невской произошел пожар. Пожар возник на балконе квартиры на втором этаже. Отмечается, что на момент возникновение возгорания, внутри помещения находилось трое детей, передает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

По предварительной информации, до прибытия пожарно-спасательных подразделений местные помогли детям покинуть горящее помещение и вывели их на улицу.

Читайте также В Днепре пожар унес с собой жизнь 5-летнего ребенка

"Сотрудниками скорой медицинской помощи мальчика 2013 года рождения, и двух девочек 2011 и 2015 рождения госпитализированы в Криворожскую городскую клиническую больницу №8. По предварительному диагнозу пострадавшие дети находятся в шоковом состоянии. Кроме этого, у мальчика диагностирован перелом плеча", - сообщили спасатели.

Известно, что огонь повредил домашнее имущество в квартире и на балконе 2-го этажа и 3-го, окна и обшивку балкона, расположенного на 4 этаже дома. Общая площадь пожара составила 30 кв.м. Причина пожара устанавливается правоохранительные органы.

Фото: ГСЧС

Ранее сообщалось, что в России прогремел мощный взрыв, а также в США горел крупный национальный парк.