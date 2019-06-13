Страшный пожар в Одессе: медсестра "на себе" вынесла из огня более 50 человек [ Редактировать ]
В понедельник вечером, 10 июня, в Одессе, на улице Воробьева, загорелось здание психиатрической больницы. Одна из медсестер Юлия Никита смогла во время пожара вытащить из горящего отделения 52 человека. К сожалению, самой девушке не удалось спастись и она погибла. Об этом рассказала глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook.
Девушка утверждает, что несколько раз пересекалась с Юлией в больнице, и она всегда улыбалась.
"Сгоревшее отделение номер 7 в психиатрической клинике раньше называлось "Ветеранов ВOВ". И там почти все лежачие были - возраст. Юля вытащила на одеялах и простынях 52 человека из отделения. На себе, в буквальном смысле слова", - рассказала женщина.
Ножевникова добавила, что видела в социальных сетях множество постов о том, кто виноват, и всего несколько - о медсестре.
"Вот так живет человек, тихо живет и делает незамысловатую и, кажется, не важную работу. А потом оказывается, что вся ее жизнь - это был путь к подвигу. Хочется, чтобы о ней сегодня узнали как можно больше одесситов", - поделилась она.
Фото: facebook.com/katherine.nozhevnikova
Напомним, поздно вечером, 10 июня, в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице. Зеленский отреагировал на случившееся. А полиция открыла уголовное производство и начала расследование. Позже стало известно о том, что количество жертв в результате пожара увеличилось.
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