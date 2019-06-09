В штате Аризона (США) вспыхнул масштабный пожар в Нациоальном парке "Торонто". Огонь бушует на 6200 акрах площади леса, передает CNN.

В сообщении отмечено, что спасатели работают над сдерживанием и локализацией стремительного лесного пожара. Для спасательной операции привлечена авиация, которая сбрасывает воду.

Местные власти заявляют, что пожар был вызван неосторожной деятельностью человека, но деталей пока не сообщают.

Борьбу с огнем затрудняет сильный ветер. Кемпинги и базы отдыха в окрестностях национального парка, который всего занимает около 3 миллионов акров и является популярным местом отдыха.

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