В США горит крупный национальный парк [ Редактировать ]
В штате Аризона (США) вспыхнул масштабный пожар в Нациоальном парке "Торонто". Огонь бушует на 6200 акрах площади леса, передает CNN.
В сообщении отмечено, что спасатели работают над сдерживанием и локализацией стремительного лесного пожара. Для спасательной операции привлечена авиация, которая сбрасывает воду.
Местные власти заявляют, что пожар был вызван неосторожной деятельностью человека, но деталей пока не сообщают.
Борьбу с огнем затрудняет сильный ветер. Кемпинги и базы отдыха в окрестностях национального парка, который всего занимает около 3 миллионов акров и является популярным местом отдыха.
Ранее мы писали о том, что под Киевом горела крупная птицефабрика.
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