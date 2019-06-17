В Днепре пожар унес с собой жизнь 5-летнего ребенка [ Редактировать ]
В понедельник, 17 июня, в Днепре в частном доме на улице Леонтовича произошел пожар. В результате ЧП умер 5-летний мальчик, передает "Информатор".
В отделение ГСЧС сообщили о пожаре около 13:20, дежурная бригада службы спасения тут же выехала на вызов. По предварительной информации, открытого огня в доме не было. Мебель тлела, вследствие чего комната была в дыму. Вероятно, ребенка надышался угарным газом и скончался.
Тело мальчика обнаружили спасатели во время тушения огня. Он неподвижно лежал возле обгоревшего дивана и подушки.
Что стало причиной возгорания - пока неизвестно, этим вопросом занимаются правоохранители. На месте работают следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции и судмедэксперт. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: Информатор
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