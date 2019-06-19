Известный в Украине ведущий, блогер и экс-коллега нынешнего президента Украины Владимира Зеленского Артем Гагарин намерен участвовать во внеочередных парламентских выборах по мажоритарному округу. Об этом сообщает "Апостроф".

Известно, что на выборы в мажоритарный округ пойдет еще один юморист, который в первом и втором туре президентских выборов работал в штабе президента Зеленского.

Издание сообщает, что сам Артем Гагарин ситуацию никак не комментирует, но на своей странице в Facebook фамилию предусмотрительно уже сменил (Псевдоним "Гагарин" на Михайличенко).

Раньше сообщалось о том, что известный актер будет баллотироваться в Раду. А также экс-коллеги Зеленского прокомментировали его отказ от проектов на ТВ.