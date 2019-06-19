Досрочные выборы: известный комик подался в политику [ Редактировать ]
Известный в Украине ведущий, блогер и экс-коллега нынешнего президента Украины Владимира Зеленского Артем Гагарин намерен участвовать во внеочередных парламентских выборах по мажоритарному округу. Об этом сообщает "Апостроф".
Известно, что на выборы в мажоритарный округ пойдет еще один юморист, который в первом и втором туре президентских выборов работал в штабе президента Зеленского.
Издание сообщает, что сам Артем Гагарин ситуацию никак не комментирует, но на своей странице в Facebook фамилию предусмотрительно уже сменил (Псевдоним "Гагарин" на Михайличенко).
Раньше сообщалось о том, что известный актер будет баллотироваться в Раду. А также экс-коллеги Зеленского прокомментировали его отказ от проектов на ТВ.
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