Юрий Корявченков, более известный как Юзик из студии "Квартал 95" , будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу, если пройдет проверку партии "Слуга народа". Об этом рассказал глава штаба партии Александр Корниенко, пишет LB.ua.

"Если он пройдет проверку, будет баллотироваться по одному из округов в Кривом Роге", - сказал Александр Корниенко.

Глава штаба отметил, что пока Корявченков - единственный из Квартала, кто выразил желание получить мандат народного депутата. Актеры студии, пожелавшие участвовать в парламентских выборах, будут освобождены от некоторых этапов проверки, в частности от беседы с психологом, рассказал Корниенко.

44-летний Юрий Корявченков родом из Кривого Рога. Окончил Криворожский технический университет по специальности "инженер-электрик". Работал электрослесарем, инженером в Центральном горно-обогатительном комбинате. Играл в КВН с 1995 года, позже - в студии "Квартал 95".

Напомним, в Верховной Раде не приняли решение о рассмотрении закона о выборах. А замглавы АП заявил, что законопроект об импичменте уже готов.