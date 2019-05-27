Известный актер будет баллотироваться в Раду [ Редактировать ]
Юрий Корявченков, более известный как Юзик из студии "Квартал 95" , будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу, если пройдет проверку партии "Слуга народа". Об этом рассказал глава штаба партии Александр Корниенко, пишет LB.ua.
"Если он пройдет проверку, будет баллотироваться по одному из округов в Кривом Роге", - сказал Александр Корниенко.
Глава штаба отметил, что пока Корявченков - единственный из Квартала, кто выразил желание получить мандат народного депутата. Актеры студии, пожелавшие участвовать в парламентских выборах, будут освобождены от некоторых этапов проверки, в частности от беседы с психологом, рассказал Корниенко.
44-летний Юрий Корявченков родом из Кривого Рога. Окончил Криворожский технический университет по специальности "инженер-электрик". Работал электрослесарем, инженером в Центральном горно-обогатительном комбинате. Играл в КВН с 1995 года, позже - в студии "Квартал 95".
Напомним, в Верховной Раде не приняли решение о рассмотрении закона о выборах. А замглавы АП заявил, что законопроект об импичменте уже готов.
по теме
Выборы в Раду: открыта возможность смены места голосования
В пятницу, 24 мая, стартовал избирательный процесс по внеочередным выборам народных депутатов Украины
Верховная Рада начала экстренное заседание
В среду, 22 мая, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание
Зеленский созывает Раду на экстренное заседание
Во вторник, 21 мая, юрист и консультант президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что доволен результатом общения новоизбранного президента с представителями парламентских фракций
Досрочные выборы Верховной Рады: Зеленский заявил об изменениях
Во вторник, 21 мая, во время консультаций о роспуске парламента президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов
Досрочные выборы Верховной Рады состоятся 21 или 28 июля
Ирина Геращенко сделала заявление по итогам консультаций в Администрации президента