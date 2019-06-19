Зеленский рассказал о мире в стране и что для этого делается [ Редактировать ]
В среду, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами наблюдательного совета "Ялтинской европейской стратегии" (YES). Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства ознакомил представителей YES с ключевыми приоритетами его деятельности, среди которых - возобновление мира в Украине, защита ее суверенитета и восстановление территориальной целостности, проведение системных реформ, усиление обороноспособности государства, обеспечение условий для успешного развития страны.
Президент также рассказал о результатах официальных визитов во Францию и Германию. По его словам, основное внимание в ходе переговоров было уделено прекращению войны на Донбассе и возврату украинских пленных, в том числе моряков.
Владимир Зеленский отметил, что 19 июня также состоится встреча Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию.
"Верю, что не только наша сторона хочет достичь мира в ближайшее время", - добавил он.
Президент сообщил, что в июле должны встретиться внешнеполитические советники глав государств и правительств стран - участниц Нормандского формата.
Он также акцентировал внимание на необходимости восстановления инфраструктуры Донбасса. Глава государства отметил, что в сентябре планируется проведение инвестиционного форума для восстановления региона.
Также обсуждался вопрос проведения в сентябре 2019-го очередной, 16-й ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии".
"К сожалению, в этот раз встреча снова не состоится в Ливадийском дворце, но мы с вами надеемся на наше скорейшее возвращение в украинскую Ялту", - заявил президент.
Раньше сообщалось о том, что президент назначил временных губернаторов. А также Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.
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