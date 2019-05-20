Знаменитый украинский комик Юрий Корявченков, больше известный как "Юзик", пришел поддержать своего экс-коллегу Владимира Зеленского в день инаугурации на пост президента. Перед официальной частью актер дал небольшое интервью местным репортерам.

44-летний Юрий Корявченков вместе с другими актерами "95 квартала" прибыл в Верховную Раду Украины, чтобы поддержать своего друга и бывшего коллегу по съемочной площадке Владимира Зеленского в день его инаугурации на пост президента Украины.

Перед официальной частью комик дал несколько комментариев журналистам о дальнейшей судьбе проектов студии. На вопрос, кто заменит Владимира Зеленского в комических программах он откровенно признался, что это сделать будет нелегко.

"Это очень сложно сделать. Возможно, замены никакой не будет, просто будет "Квартал" без Вовы. Вы все увидите", - прокомментировал Юрий Корявченков.

Также он добавил, что нелегкую миссию, которую взял на себя Владимир Зеленский, ему удастся нести достойно и, по его мнению, все запланированное получится так, как он хочет.

Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.

После новый президент произнес свою первую речь, в ходе которой объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака. В партиях БПП и "Народный фронт" сразу же отреагировали на это заявление. Позже в партии "Батькивщина" сказали о том, что поддерживают роспуск Рады.

Также Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов. Новый президент обратился не только к парламентариям, но и украинцам, с просьбой вернуться в страну и инвестировать в государство свои знания. А также заявил, что не хочет видеть своих портретов в кабинетах граждан.

Кроме того, Зеленский назвал первое задание, которое стоит перед ним на посту президента.

После официальной речи Зеленскому представили командование ВСУ.