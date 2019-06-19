Наш долг - сделать все, чтобы ветераны ощущали защиту и поддержку государства. Об этом накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская.

"Последние пять лет представители власти совершенно незаконным и циничным способом пытаются переписать историю Великой Победы, назначить новые даты и новых героев. Более того – они лишают ветеранов их заслуженных социальных льгот и урезают пенсии. Чтобы защитить наших героев, мы обратились в Конституционный суд и одержали победу - суд восстановил все льготы ветеранам Великой Отечественной войны. И теперь мы объединяем усилия, чтобы заставить правительство выполнить решение суда и восстановить социальную справедливость в отношении ветеранов Великой Отечественной войны", - отметила оппозиционный политик.

По традиции вместе с ветеранами ВОВ и лидерами ветеранских организаций Наталия Королевская возложила цветы к могиле Неизвестного солдата в столичном Парке Славы.

"Сегодня, в преддверии Великого праздника Победы, мы почтили память миллионов погибших фронтовиков и поблагодарили живых ветеранов, которые отвоевали нам мирное будущее. Эти герои терпели пять лет унижений, оскорблений, переписывания истории и вандализма над памятниками. Но не сдались и не сломались! И сегодня мы должны объединить усилия, чтобы вернуть мир в нашу страну - это будет лучшим подарком нашим дорогим ветеранам и лучшей благодарностью за их бессмертный подвиг!" - резюмировала Наталия Королевская.