Знизити ціну на теплопостачання та скоротити кількість чиновників у регіонах - пропонують у Кабміні. Окрім того, сьогодні урядовці обговорили децентралізацію та призначення нових голів облдержадміністрацій. Яких рішень дійшли - знає Лариса Зубенко.

В Уряді пропонують закріпити децетралізацію в Конституції. Про це заявив Володимир Гройсман. Відповідний проект постанови оприлюднять для громадського обговорення та сподіваються згодом винести на розгляд парламентаріїв. Крім того прем'єр запропонував скоротити чисельність місцевих чиновників на 50 відсотків із першого січня 2020. Зміни не торкнуться працівників соціальних служб і держслужбовців із Донецької та Луганської областей.

"Нам потрібно не лише продовжити, а і завершити цілісну систему місцевого самоврядування, яка передбачає ряд важливих питань і сьогодні я хотів би сказати, що ми починаємо обговорення змін до Конституції в частині децентралізації місцевого самоврядування. сьогодні цей документ буде оприлюднений на сайті КМУ. І звичайно КМУ не має права на ініціативи змін до конституції, але широке масове обговорення, більше того - ми напрацювали сам проект з експертним середовищем і це дає нам можливість відстоювати цю позицію, тому що треба сьогодні децентралізацію захистити", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Модернізувати котельні та відновити систему гарячого водопостачання. За пів року до початку опалювального сезону в Уряді планують знизити ціну на тепло за рахунок оновлення системи подачі води. Гроші на це має виділити місцева влада. За підрахунками Кабміну, вартість опалення наступного року має знизитися проти минулого - на 20%.

"Я даю зараз доручення Міністерству регіонального розвитку, міністерству юстицію про те, щоби внести на наступне засідання уряду питання про обмеження цін економічно обгрунтоване обмеження цін на тепло і гарячу воду в країні, яке вступить в дію з початку наступного опалювального сезону", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Міста, районні центри та міста районного значення тепер отримають статус Об'єднаних Територіальних громад, а це дасть можливість бути фінансово незалежними від більших об'єднань.

"Є окрема категорія міст, які потребують нашої підтримки, насправді ті, хто не об'єднався. І у нас є сотні міст в Україні, це районні центри і міста районного значення, які не мають такої суттєвої підтримки фінансової, яка їм необхідна і тому ми ініціюємо закон, який дасть можливість до наступних виборів на весь 2020 рік", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Щодо призначення нових голів облдержадміністрацій - Адміністрація президента запропонувала перших п'ятьох кандидатів. Тож наступного разу урядовці планують у відкритій частині засідання розглянути всі кандидатудри й ухвалити рішення.