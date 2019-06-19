Гаряче сьогодні було в Одесі на сесії облради

Гаряче сьогодні було в Одесі на сесії облради. Востаннє місцеві депутати збиралися аж у лютому. Тож накопичилося багато нагальних питань. Довкола чого точилися запеклі дискусії - дивіться далі.

Літня спека на вулиці, політична у приміщенні Одеської обласної ради. На початку сесії депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Владислав Фінік запропонував голові облради Анатолію Урбанському Звільнити посаду. Мовляв, той, як представник БПП, має відповісти за те, що чотири роки на Одещині розкрадали землі й майно громади.

Фінік навів приклад: півтора року тому після пожежі в таборі "Вікторія" просив депутатів виділити гроші на протипожежну безпеку в комунальних закладах. Замість цього облрада витрачала кошти на кінофестивалі й нові автомобілі. І ось минулого тижня - знову трагедія.

"Может быть, этих денег и не хватило на Одесскую областную психиатрическую больницу, где недавно погибло семь человек. Поэтому я хочу сказать: пришла пора уходить. И я, Анатолий Игоревич, предлагаю вам красивый, благородный и достойный выход: сейчас напишите заявление о своем уходе", - говорить Владислав Фінік, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Урбанський писати заяву відмовився, звинувачення відкинув, а виступ опозиціонера назвав піаром.

"Очень жаль, что вы сейчас в предвыборный период занимаетесь политическим популизмом, но это уже мое личный комментарий", - говорить Анатолій Урбанський, голова Одеської облради.

А ось інший представник "Опозиційної платформи - За життя" виступив з екологічною ініціативою. Вадим Шкаровський запропонував терміново почати рятувати озера в дельті Дунаю. До них не потрапляє річкова вода - такі засмічені протоки. Він закликав виділити гроші на закачування води в озеро Катлабух, де найкритичніша ситуація, а також звернутися до Міністерства екології, щоб найближчим часом чиновники приїхали на місце й розробили план дій для порятунку озер.

"Чтобы они своими глазами увидели, что творится с нашими озерами: открыть протоки, очистить - выделить соответственно средства и дать возможность освежить эту воду этот вопрос стоит очень остро и очень глобально для тех людей десятков тысяч людей, которые проживают на юге Одесской области", - говорить Вадим Шкаровський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Цю пропозицію облрада підтримала. Ще й підтримала звернення опозиціонерів до Президента Володимира Зеленського та Верховної Ради. "Опозиційна платформа - За життя" запропонувала скасувати нещодавно ухвалений мовний закон. У політсилі вважають, що він порушує права національних меншин.