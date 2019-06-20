Зеленский встретится с отцом Гандзюк [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на открытое письмо отца убитой активистки Екатерины Гандзюк и согласился с ним на встречу. Об этом он написал в комментарии под публикацией ВиктораГандзюка в Facebook.
"Давайте встретимся в АП. С вами свяжется Мария", - предложил президент.
Напомним, ранее Виктор Гандзюк, отец убитой активистки Екатерины Гандзюк, попросил Президента Украины Владимира Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения "Кто заказал Катю Гандзюк?".
Ранее сообщалось, что подозреваемые по делу Гандзюк признали вину.
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