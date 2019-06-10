Убийство Гандзюк: у ГПУ нет доказательств против чиновников ОГА [ Редактировать ]
В понедельник, 10 июня, спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко вышел к митингующим активистам и заявили об отсутствии доказательств против бывших топ-чиновников Херсонской ОГА по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, сообщает "РБК-Украина."
Речь идет о бывшем председателе Херсонской областной государственной администрации Андрее Гордееве и его экс-заместителе Евгении Рищуке.
"У нас нет соответствующих доказательств для объявления им подозрения", - заявил Лысенко.
Ранее суд вынес приговор пяти обвиняемым по делу Гандзюк, а также отец погибшей обратился к новоизбранному президенту.
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