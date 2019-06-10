В понедельник, 10 июня, спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко вышел к митингующим активистам и заявили об отсутствии доказательств против бывших топ-чиновников Херсонской ОГА по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, сообщает "РБК-Украина."

Речь идет о бывшем председателе Херсонской областной государственной администрации Андрее Гордееве и его экс-заместителе Евгении Рищуке.

"У нас нет соответствующих доказательств для объявления им подозрения", - заявил Лысенко.

Ранее суд вынес приговор пяти обвиняемым по делу Гандзюк, а также отец погибшей обратился к новоизбранному президенту.