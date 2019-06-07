Дело Гандзюк: в ГПУ объяснили приговор [ Редактировать ]
В Генеральной прокуратуре объяснили приговоры пятерым подозреваемым в нападении на активистку Екатерину Гандзюк. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой ГПУ.
"Генеральная прокуратура Украины, которая осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, неоднократно сообщала, что на основании доказательств, осужденным лицам было изменено подозрении по части 2 статьи 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, совершенное группой лиц, с целью запугивания, совершенное по заказу, повлекшее смерть потерпевшего). В дальнейшем осужденные обратились с соответствующими ходатайствами к прокурору о заключении сделок о признании вины", - заявили в пресс-службе.
В ГПУ также напомнили, что такие соглашения были заключены и приговором суда от 6 июня утверждены. Осужденные признали свою вину в совершении уголовного преступления и дали показания о причастности к совершению преступления других соучастников.
"Никаких отклонений от требований Уголовного и Уголовного процессуального кодексов Украины во время досудебного расследования и судебного разбирательства обвинительного акта не допущено. А потому любые ссылки на смягчение ответственности осужденных со стороны правоохранительных и судебных органов в СМИ и комментарии отдельных лиц являются субъективными утверждениями и не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что отец Гандзюк обратился к Владимиру Зеленскому. Также сообщалось, что в суд направили обвинительные акты.
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