В сети распространили трогательную фотосессию о дружбе кота с собакой порода шарпей.

Известно, что пес Паддингтон и кот Батлер - неразлучные друзья. Эти ребята живут у своей хозяйки Энни с еще тремя кошками на острове Тасмания в Австралии.

Раньше сообщалось о том, что в бельгийском зоопарке Пайри Дайза 17-летняя слониха Фарина родила самку. Сотрудники зоопарка сняли на видео первые шаги новорожденного животного. А также мы писали о том, как стиральная машинка поставила попугая в тупик, а также собака приревновала кота.