Дружба кота и шарпея умилила сеть (фото) [ Редактировать ]
В сети распространили трогательную фотосессию о дружбе кота с собакой порода шарпей.
Известно, что пес Паддингтон и кот Батлер - неразлучные друзья. Эти ребята живут у своей хозяйки Энни с еще тремя кошками на острове Тасмания в Австралии.
Раньше сообщалось о том, что в бельгийском зоопарке Пайри Дайза 17-летняя слониха Фарина родила самку. Сотрудники зоопарка сняли на видео первые шаги новорожденного животного. А также мы писали о том, как стиральная машинка поставила попугая в тупик, а также собака приревновала кота.
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