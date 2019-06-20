Вбивці Дарини Лук'яненко загрожує найвища міра покарання [ Редактировать ]
Головний підозрюваний у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко - 22-річний Микола Тарасов - зізнався у скоєнні злочині. Моторошне вбивство сталося у селі Іванівка, на Одещині.
Саме там і проживав Тарасов. Він власник помешкання, де напередодні знайшли тіло дитини. За даними слідства, минулого четверга Тарасов вистежив дівчинку, коли та йшла до танцювального гуртка і затягнув до своєї оселі.
Справу кваліфікували одразу за чотирма статтями, серед яких - убивство та наруга над тілом. За скоєне Тарасову загрожує довічне ув'язнення.
"Роздягнув дитину, намагався її зґвалтувати, після того, як отримав опір, він своїми руками її задушив, і, як ми сьогодні підозрюємо, бачимо тілесне проникаюче ушкодження, наніс ушкодження одним із предметів або ніж, або шило", - говорить Олег Бех, начальник ГУНП в Одеській області.
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Головний підозрюваний у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко 22-річний Микола Тарасов зізнався у злочині. Про це повідомили у поліції. Моторошне вбивство сталося у селі Іванівка, на Одещині. Саме там і проживав Тарасов. Він власник помешкання, де напередодні, у вигрібній ямі, знайшли тіло дитини
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