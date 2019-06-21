На тижні чоловічої моди у Парижі представили яскраві актуальні тренди [ Редактировать ]
Жінкам на заздрість. Яскраві візерунки, намиста та капелюхи показали на тижні чоловічої моди в Парижі. Демонстрували тренди, які будуть актуальними за рік - наступної весни та літа.
Напередодні глядачі побачили останні творіння модного дому Valentino з акцентом на екзотичні орнаменти. А також колекцію Луї Віттон. Дефіле влаштували просто неба - на одній з площ Парижа. ЗавЕршиться тиждень моди цієї неділі.
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