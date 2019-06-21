Жінкам на заздрість. Яскраві візерунки, намиста та капелюхи показали на тижні чоловічої моди в Парижі. Демонстрували тренди, які будуть актуальними за рік - наступної весни та літа.

Напередодні глядачі побачили останні творіння модного дому Valentino з акцентом на екзотичні орнаменти. А також колекцію Луї Віттон. Дефіле влаштували просто неба - на одній з площ Парижа. ЗавЕршиться тиждень моди цієї неділі.