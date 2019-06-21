Мужчина по случайности убил друга, выстрелил ему в голову. Об этом сообщает The Independent.

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25-летний Йордан Бассетт сказал, что не знал о том, что пистолет был заряженным, когда он выстрелил в 27-летнего Аддисона Паккера. Известно, что в этот момент никаких конфликтов не было и друзья смеялись и веселились.

Подозреваемый сказал, что никакого умысла убивать человека не было, они просто "играли" с оружием, пока ожидали доставку еды.

По словам Бассетта, они пытались спасти друга, пока тот истекал кровью. Также Бассет попросил товарища "вызвать" скорую и полицию, однако тот сказал ему уйти и забрать с собой вещи. На вопрос, почему он ушел, мужчина ответил: "Я паниковал, я испугался".

Он сказал, что пошел в лес, где выбросил пистолет. Затем Бассет пошел домой, чтобы переодеться. Однако мужчина обратился в полицию и сообщил о том, что случилось. "Мне нечего скрывать. Я хотел рассказать правду. Слова не опишут моих эмоций. Аддисон был моим другом. Я никогда бы не захотел его убить", - сказал обвиняемый.

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