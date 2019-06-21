В Запорожье 23-летний парень насиловал двухлетнего ребенка и снимал процесс на видео, затем распространял в сети. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Известно, что злоумышленник состоял в различных закрытых группах, где пользователи распространяют только детскую порнографию. Также житель Запорожья подрабатывал фотографом на детских праздниках и спортивных соревнованиях.

Сотрудники киберполиции выяснили, что около года назад злоумышленник изнасиловал на тот момент 2-летнюю девочку. Ребенок не рассказал об этом матери и парень еще несколько раз насиловал девочку. Процесс он снимал на фото и видеокамеру. Видео мужчина распространял в сети

Также у него был видеоархив с детской порнографией, который хранил как на собственных носителях, так и в облачном хранилище. Подобные видео он распространял как среди граждан Украины, так и среди иностранцев. По месту жительства фигуранта полицейские провели обыск.

По данному факту начато уголовное производство по статье 153 (сексуальное насилие) УК Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мужчина изнасиловал 6-летнюю дочь сожительницы.